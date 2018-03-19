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Свалку на Космонавтов уберут летом 2019 года
Сегодня, 12:39
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lesjasap

Свалку на Космонавтов уберут летом 2019 года

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Уже к августу мусор увезут на полигон в Ленинградской области.

В Московском районе Петербурга до конца лета ликвидируют незаконную свалку. В Смольном проконтролируют избавление южной части проспекта Космонавтов от мусора. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

По данным чиновников, на данный момент объекты вывозят на полигон под Гатчиной. Уже сейчас специалисты обгонят план по срокам. Завершение работ планируется уже к концу июля. После очищения территории у корпусов 102 дома на участке установят камеры видеонаблюдения.

Ранее Piter.tv писал о том, что завершение намыва на Ваське оттянули на семь лет.

Фото: Pixabay.com

Теги: незаконная свалка, проспект космонавтов
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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