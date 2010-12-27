Завершение намыва на Ваське оттянули на семь лет

Застройщику дли дополнительное время для завершения работ.

Компании "Терра Нова" разрешили застраивать намывную территорию на Васильевском острове до 2026 года. Таким образом чиновники из Комитета имущественных отношений продлил срок на семь лет.

На данный момент известно, что договоренность между КИО и застройщиками достигнута относительно объекта на Невской губе по первому участку. Организация продолжит на нем создавать жилые комплексы. Ответственные лица объяснили, что решение обусловлено необходимостью сохранить и продолжить реализацию проекта по развитию территории. Напомним, что общие мероприятия запланированы до июня 2055 года.

Отметим, что дополнительное соглашение подписано главой ведомства Валерием Калугиным еще 14 июня.

В итоге было принято решение о заключении дополнительного соглашения. Теперь они там работают себе спокойно. Ничего существенного для них в условиях не поменялось прокомментировал спикер

Ранее Piter.tv писал о том, что жильцы домов на намывных территориях ВО подали более тысячи жалоб на УК.

Фото: Piter.tv