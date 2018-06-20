Жильцы домов на намывных территориях ВО подали более тысячи жалоб на УК

Администрация района рассказала о проблемах, которые не устранил подрядчик.

Глава Василеостровского района рассказал изданию "Петербургский дневник" о том, что площадь не обустроенных придомовых территорий в два раза больше, чем обустроенных. Эдуард Ильин заметил, что сейчас власти пытаются решить ситуацию с намывными участками. Он объяснил, что из-за нарушения сроков освоения земли, а также строительства без разрешающей документации, отрезанными от большой земли остаются около пяти тысяч петербуржцев.

На территориях нет ни социальной инфраструктуры, ни учреждений здравоохранения, а также отсутствуют регулярное транспортное сообщение комментирует проблему спикер

Чиновник заметил, что речь идет о территории на Невской губе Финского залива. Пространство решением правительства было выведено из состава земель водного фонда для размещения поселений в пользу Петербурга. С 2006 года участок передали арендатору

Инвестор нарушает все сроки. На июль 2018 год намыв южной части территории осуществлен лишь на 67%.Северная часть прибрежной территории не намыта и сроки намыва не определены рассказывал Эдуард Ильин

На данный момент в эксплуатацию сданы восемь жилых зданий. За прошлый год местные жители подали более тысяч жалоб на управляющие компании. Жители отмечают, что на прилегающей территории нет школ, медицинских учреждений.

А мы понимаем, что население с каждым годом будет только увеличиваться. И я считаю, что василеостровцы не должны жить в таких условиях. Поэтому с этими территориями будем работать в первую очередь. Также, мы должны четко понимать, чтоб у нас не возникло таких ситуаций в будущем, при застройке инвестору нужно ставить четкое условие – сдача объектов строительства происходит одновременно с вводом в эксплуатацию социальной инфраструктуры резюмировал чиновник

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржец получил 40 часов трудотерапии за акцию у офиса "ЕР".

Фото: Piter.tv