С начала года в Ленобласти удалось ликвидировать почти 200 свалок

С января в регионе было ликвидировано 519 678,9 куб.м. мусора.

47-ой регион продолжает борьбу с несанкционированными свалками во всех районах. С января удалось ликвидировать 187 нелегальных скоплений отходов, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Сейчас в регионе числятся 403 свалки строительных отходов с общим объемом в 636 410 куб.м. За полгода специалисты устранили 519 678,9 мусора.

Подчёркивается, что внушительная часть оставшихся на данный момент свалок расположена на землях населенных пунктов, а также — лесного фонда и неразграниченной госсобственности.

Ранее мы сообщили о том, что в Сосновом Бору рекультивировали полигон отходов.

Фото: Piter.TV