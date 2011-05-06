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С начала года в Ленобласти удалось ликвидировать почти 200 свалок
Сегодня, 9:51
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С начала года в Ленобласти удалось ликвидировать почти 200 свалок

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С января в регионе было ликвидировано 519 678,9 куб.м. мусора.

47-ой регион продолжает борьбу с несанкционированными свалками во всех районах. С января удалось ликвидировать 187 нелегальных скоплений отходов, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Сейчас в регионе числятся 403 свалки строительных отходов с общим объемом в 636 410 куб.м. За полгода специалисты устранили 519 678,9 мусора. 

Подчёркивается, что внушительная часть оставшихся на данный момент свалок расположена на землях населенных пунктов, а также — лесного фонда и неразграниченной госсобственности.

Ранее мы сообщили о том, что в  Сосновом Бору рекультивировали полигон отходов.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, отходы, сбор мусора, свалки
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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