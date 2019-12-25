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В Сосновом Бору рекультивировали полигон отходов
Сегодня, 8:56
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В Сосновом Бору рекультивировали полигон отходов

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Впереди на очереди рекультивации полигонов в Светогорске и Приозерске.

В Сосновом Бору специалисты завершили рекультивацию мусорного полигона. На месте свалки образовали нейтральный террикон, засеянный луговыми травами. Об этом на заседании регионального правительства рассказала председатель областного комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.

В ходе рекультивации восстановили 9,1 гектара нарушенных земель. Впереди на очереди рекультивации полигонов в Светогорске и Приозерске. В Приозерске необходимо восстановить 3,7 гектара земли с объемом накопленных отходов 308 тысяч кубометров. Срок подачи заявки на финансирование ликвидации полигона определен на март 2023 года. 

В Светогорске площадь полигона составит 3,8 гектара. Проект готов и уже прошел экспертизу.  Плановый срок завершения работ – 2023 год.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Теги: отходы, полигон, сосновый бор
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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