В Сосновом Бору рекультивировали полигон отходов

Впереди на очереди рекультивации полигонов в Светогорске и Приозерске.

В Сосновом Бору специалисты завершили рекультивацию мусорного полигона. На месте свалки образовали нейтральный террикон, засеянный луговыми травами. Об этом на заседании регионального правительства рассказала председатель областного комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.

В ходе рекультивации восстановили 9,1 гектара нарушенных земель. Впереди на очереди рекультивации полигонов в Светогорске и Приозерске. В Приозерске необходимо восстановить 3,7 гектара земли с объемом накопленных отходов 308 тысяч кубометров. Срок подачи заявки на финансирование ликвидации полигона определен на март 2023 года.

В Светогорске площадь полигона составит 3,8 гектара. Проект готов и уже прошел экспертизу. Плановый срок завершения работ – 2023 год.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти