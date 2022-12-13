На территории Боткинской больницы в Москве образовалась внушительная свалка

На территории столичной больницы имени Боткина заметили внушительную свалку. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на собственный источник.
Куча мусора находится между 12-ым и 17-ым корпусами. В основном она состоит из старой мебели, также присутствуют автомобильные шины и несколько личных вещей, таких как сумка.
Предположительно свалку утилизируют после завершения ремонта в строящихся корпусах, который и спровоцировал скопление мусора.
Ранее мы сообщили о том, что мужчина упал с платформы на станции Одинцово.
Фото: Телеканал "360"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все