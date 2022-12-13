На территории Боткинской больницы в Москве образовалась внушительная свалка

В куче мусора сложена старая мебель, а также шины и несколько личных вещей.

На территории столичной больницы имени Боткина заметили внушительную свалку. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на собственный источник.

Куча мусора находится между 12-ым и 17-ым корпусами. В основном она состоит из старой мебели, также присутствуют автомобильные шины и несколько личных вещей, таких как сумка.

Предположительно свалку утилизируют после завершения ремонта в строящихся корпусах, который и спровоцировал скопление мусора.

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Фото: Телеканал "360"