Мужчина упал с платформы на станции Одинцово

В результате пассажир получил травмы.

На ж/д станции Одинцово в Подмосковье произошло падение пассажира с платформы Мужчина получил травмы. Об этом сообщил источник телеканала "360".

На станцию прибыли незамедлительно выдвинулись сотрудники полиции. Состояние пострадавшего и обстоятельства произошедшего уточняются.

Отметим, что Минтрансе Московской области неоднократно предупреждали пассажиров о необходимости соблюдать максимальную осторожность на железнодорожных станциях, не бегать по платформе и не пересекать пути в неположенном месте.

Ранее мы сообщили о том, что кызыльские школьницы набросились на сверстницу из-за места в кафе.

Видео: телеканал " 360"