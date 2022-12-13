Кызыльские школьницы набросились на сверстницу из-за места в кафе

Родителей девочек привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию.

В Кызыле произошло нападение школьниц на сверстницу: девочки толпой набросились на пострадавшую, пытаясь таким образом выгнать её со столика в кафе. Об этом сообщил источник телеканала "360" в правоохранительных органах.

Изначально конфликт возник между двумя девочками в школьном туалете в конце февраля. Во время переписки они договорились встретиться и выяснить отношения, одна из школьниц привела с собой подруг. После словесной перепалки быстро последовала драка.

Полиция привлекла родителей нападавших к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Проверку по факту произошедшего начала прокуратура. Республиканское Министерство образования будет проводить с родителями и девочками психолого-педагогическую работу.

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Фото: Piter.TV