Ущерб составил почти 6,5 млн рублей.

В четверг, 18 июня, стало известно о том, что свалка химических отходов на Дальневосточном проспекте стала уголовным делом. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по природопользованию.

Напомним, что соответствующее дело расследуют ещё с декабря прошлого года. Тогда местные жители пожаловались на несанкционированную свалку неподалёку от Дальневосточного проспекта в Невском районе. Они отметили, что в этом месте разбросаны химические реактивы и различные ёмкости с неизвестным содержимым.

После место сброса отходов затопило и все химические реактивы буквально плавали в воде. Специалисты расчищали соответствующий участок около двух недель. Они вывезли порядка семи тонн химотходов. Ущерб оценили в 6,5 млн рублей.

В ходе расследования выяснилось, что к выбросу отходов могут быть причастны юридические лица и перевозчик — ООО НТЦ "Нордэкохим".

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Фото:Комитет по природопользованию