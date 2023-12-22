Свадебный гость на час заблокировал движение трамваев по Энгельса

Спустя час легковушку принципиального петербуржца эвакуировали.

Свадебный гость на час заблокировал движение трамваев на Энгельса. Об этом сообщили в tg-канале "Санкт-Петербург online | Saintpgo".

Мужчина, который опаздывал на церемонию бракосочетания, оставил свой автомобиль прямо на трамвайных путях и убежал в ЗАГС. Когда владельца машины нашли, мужчина отказался припарковать транспортное средство в положенном месте. Он заявил, что не имеет возможности покинуть праздник. По словам петербуржца, его автомобиль сломался во время поездки, а решать проблему в момент заключения брака нельзя.

К мужчине обратились и правоохранители с просьбой перепарковать автомобиль. Но горожанин вновь отказался. Спустя час легковушку свадебного гостя эвакуировали. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv