В Петербурге подростки напали на сверстницу из-за распространения секретов

Прокуратура Петербурга начала проверку в связи с конфликтом, произошедшим между школьницами в Приморском районе. Одна из девочек собрала группу сверстников с целью напасть на другую девочку.
По информации пресс-службы городской прокуратуры, было обнаружено видео в социальных сетях, на котором видно, как подростки избивают одноклассницу. Пока неясно, что послужило причиной конфликта, но предполагается, что это связано с какими-то тайнами. Полиция Петербурга сообщила, что участницами инцидента стали две 12-летние девочки, учащиеся в школах Приморского района, расположенных напротив друг друга. Обе девочки уже беседовали с полицейскими, а мать одной из них была оштрафована.
Проверка ведется прокуратурой, и по ее результатам будут приняты соответствующие меры.
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Видео: Telegram / Раньше всех. Петербург
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