Нетрезвая женщина в Ленобласти пыталась толкнуть школьниц под поезд

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц и хулиганстве.

В Ленинградской области случился неприятный инцидент: нетрезвая женщина, находившаяся в нетрезвом состоянии, пыталась столкнуть под поезд двух несовершеннолетних девушек. Об этом пишет spb.aif.ru, ссылаясь на пресс-службу Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Происшествие произошло 16 марта на станции Саблино в Тосненском районе. Установлено, что неоднократно судимая 35-летняя женщина материлась на школьниц, а затем заметила подходивший поезд и начала толкать девушек.

Благодаря 17-летнему молодому человеку, находившемуся поблизости, удалось предотвратить трагедию. Он удержал женщину и дал возможность девушкам убежать. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц и хулиганстве.

Ранее мы сообщили о том, что двух мошенников, обманувших российского пенсионера на 30 млн рублей, задержали в Пулково.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)