Двух мошенников, обманувших российского пенсионера на 30 млн рублей, задержали в Пулково

Потерпевший собрал все свои деньги, изъял все средства со счетов супруги и уложил их в сумку для передачи лжеполицейским.

Двух мошенников-курьеров, которые выманили у московских пенсионеров 30 млн рублей, задержали в Петербурге. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ.

Установлено, что злоумышленники связались с 73-летним жителем Москвы, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов. Под предлогом расследования они убедили пенсионера перевести все его накопления на "безопасные счета". Потерпевший собрал все свои деньги, изъял все средства со счетов супруги и уложил их в сумку для передачи лжеполицейским. Сумку он передал двум мужчинам, которых впоследствии задержали в аэропорту Петербурга.

Курьеры получили каждый по 300 тыс. рублей в качестве вознаграждения. Полученные деньги они потратили на роскошную одежду, гаджеты и развлечения в Петербурге.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец выращивал коноплю в квартире на Будапештской улице.

Видео: Telegram / МВД Медиа