Петербуржец выращивал коноплю в квартире на Будапештской улице

Полицейские ликвидировали в квартире на Будапештской улице плантацию с коноплей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.
Полицейские задержали по месту жительства 29-летнего петербуржца, выращивавшего коноплю у себя в квартире. В ходе обыска в квартире дома 102 по Будапештской улице было изъято 74 куста наркосодержащего растения, а также два пакета с измельченным "товаром", массой около 2,3 килограмма.
Также в ходе обыска изъято оборудование для культивирования растений, электронные весы и упаковочный материал. По
данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ.
Ранее под Всеволожском была ликвидирована подпольная наркоплантация.
Видео: МВД
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