Петербуржец выращивал коноплю в квартире на Будапештской улице

Было изъято 74 куста наркосодержащего растения.

Полицейские ликвидировали в квартире на Будапештской улице плантацию с коноплей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские задержали по месту жительства 29-летнего петербуржца, выращивавшего коноплю у себя в квартире. В ходе обыска в квартире дома 102 по Будапештской улице было изъято 74 куста наркосодержащего растения, а также два пакета с измельченным "товаром", массой около 2,3 килограмма.

Также в ходе обыска изъято оборудование для культивирования растений, электронные весы и упаковочный материал. По

данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Ранее под Всеволожском была ликвидирована подпольная наркоплантация.

Видео: МВД