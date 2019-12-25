Более 100 пар в Ленобласти сыграют свадьбы в красивые мартовские даты

Самой популярной датой для оформления отношений в регионе стала пятница 03.03.2023.

В марте 2023 года более 100 пар из Ленобласти заключат брак в красивые даты. Об этом сообщила пресс-служба ЗАГС 47-ого региона.

Наиболее популярной свадебной датой стала пятница 03.03.2023: в этот день пройдёт 102 свадьбы. Ещё 35 пар молодожёнов решили оформить отношения в "зеркальный" четверг 23.03.2023.

Напомним, что больше всего свадеб в Ленобласти за последнее время было сыграно 11.11.2022. В этот день мужем и женой стали 208 пар.

Ранее мы сообщили о том, что с 1 марта в Ленобласти начнут действовать новые правила использования мангалов.

Фото: Pxhere