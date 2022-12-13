С 1 марта в Ленобласти начнут действовать новые правила использования мангалов

Жители региона смогут жарить шашлыки рядом с домом.

С 1 марта в РФ начнут действовать новые правила противопожарной безопасности, которые связаны с размещением мангалов. Дачники из Ленобласти смогут жарить шашлыки близко к дому. Об этом сообщила пресс-служба МЧС 47-ого региона.

Штраф не грозит отдыхающим за расположение мангала в 5 м от зданий. Таким образом, приготовление шашлыков на дачных участках заметно упростится.

Кроме того, железные бочки для сжигания древесины и листвы теперь можно размещать на расстоянии 7,5 м от любых построек и в 15-50 м от леса.

Ранее мы сообщили о том, что до конца февраля некоторые категории пожилых жителей Ленобласти получат надбавку к пенсии.

Фото: Piter.TV