До конца февраля некоторые категории пожилых жителей Ленобласти получат надбавку к пенсии

Дополнительные средства выделят Детям войны, труженикам тыла, ветеранам труда и гражданам, подвергавшимся политическим репрессиям.

Отдельные категории пожилых людей в Ленинградской области получат ежемесячные доплаты к пенсии до конца февраля. Об этом сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов в беседе с изданием "ФедералПресс".

Дополнительные средства из казны Ленобласти выделят для Детей войн, тружеников тыла, ветеранов труда, и граждан, подвергавшихся политическим репрессиям, которые проживают в 47-ом регионе. Каждая категория дополнительно получит по 649 рублей. Начисление пенсий с областной надбавкой начнётся с 27 февраля.

Добавим, что Детьми войны считаются люди, дата рождения которых приходится на период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года.

Ранее мы сообщили о том, что за год в Ленобласти введут свыше 20 соцобъектов в эксплуатацию.

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