За год в Ленобласти введут свыше 20 соцобъектов в эксплуатацию

В прошлом году ввели в эксплуатацию 26 бюджетных объектов.

В Ленобласти в этом году планируют ввести в эксплуатацию 24 социальных объекта и 7 домов по программе расселения. Об этом рассказали в комитете по строительству.

В прошлом году ввели в эксплуатацию 26 бюджетных объектов, 7 образовательных учреждений за счет застройщиков и 6 объектов в Енакиево. В комитете добавили, что в прошлом году в Ленобласти ввели в эксплуатацию 3,96 млн кв.м. жилья.

Ранее строительство многоквартирного дома с бомбоубежищем на улице Солдата Корзуна оценили в 1,7 млрд рублей.

Фото: Piter.tv

