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За год в Ленобласти введут свыше 20 соцобъектов в эксплуатацию
Сегодня, 21:56
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За год в Ленобласти введут свыше 20 соцобъектов в эксплуатацию

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В прошлом году ввели в эксплуатацию 26 бюджетных объектов.

В Ленобласти в этом году планируют ввести в эксплуатацию 24 социальных объекта и 7 домов по программе расселения. Об этом рассказали в комитете по строительству. 

В прошлом году ввели в эксплуатацию 26 бюджетных объектов, 7 образовательных учреждений за счет застройщиков и 6 объектов в Енакиево. В комитете добавили, что в прошлом году в Ленобласти ввели в эксплуатацию 3,96 млн кв.м. жилья.

Ранее строительство многоквартирного дома с бомбоубежищем на улице Солдата Корзуна оценили в 1,7 млрд рублей.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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