Свадьба Бондарчука и Андреевой прошла в старинном особняке Петербурга

Гостей звездной пары заметили возле Дома Беггровых на Невском проспекте.

Стали известны новые подробности свадьбы Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. По данным СМИ, звездная пара устроила банкет в старинном особняке Петербурга - в Доме Беггровых на Невском проспекте.

Это особняк 18 века. Ранее в нем располагался банк. Сейчас здесь проходят торжественные мероприятия. Внутреннее убранство по-настоящему шикарное: мрамор, лепнина, царские люстры и многое другое.

Аренда зала в Доме Беггровых в сутки стоит 180 тысяч рублей. В выходные дни цена взлетает до полмиллиона рублей.

На свадьбу были приглашены около 200 самых близких и родных людей. В их числе оказались Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым, Анна и Надежда Михалковы, писатель Сергей Минаев, подруга Андреевой Анна Чиповская и другие селебрити. В качестве музыкального гостя выступил Сергей Мазаев и группа "Моральный кодекс".

Самих молодоженов журналистам не удалось запечатлеть. По слухам, они вошли в особняк со служебного входа.

Ранее мы писали, что Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке.

Видео: Piter.TV