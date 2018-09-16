Сутормин из "Оренбурга" может перейти в "Зенит"

Игроком интересуется руководство клуба Санкт-Петербурга.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" рассматривает возможность покупки игрока "Оренбурга "Алексея Сутормина. Об интересе к 25-летнему полузащитнику сообщает издание "Чемпионат.com". В случае, если "сине-бело-голубые" решатся на сделку, ее проведут во время зимнего трансферного окна. Напомним, что разрешенное время для перехода спортсменов намечено до 22 февраля.

Отметим, что сам Сутормин надеется доиграть сезон за команду Оренбурга. За сезон 2018/2019 годов он провел 17 матчей, в которых отличился четырьмя голами, двумя результативными передачами.

Напомним, что депутат Малой Охты лишился места из-за непредоставленных сведений о доходах.

Фото: Piter.tv