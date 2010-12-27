Депутат Малой Охты лишился места из-за непредоставленных сведений о доходах

Игнорирование законодательства позволило муниципалам досрочно прекратит полномочия депутата.

Пресс-служба Прокуратуры Петербурга рассказала, что депутат Красногвардейского района города досрочно лишился полномочий в МО Малая Охта. Причиной отказа парламентарию в депутатском мандате стало то, что он не предоставил в надзорные учреждения сведения о доходах, расходах и имуществе за 2017 год. Данные о заработной плате жены специалисты также не увидели.

Отметим, что таким образом политик нарушил требования антикоррупционного законодательства. В Муниципальном совете обсудили положения и решили досрочно прекратить полномочия провинившегося.

Напомним, что в 2019 году петербуржцы стали экономить на еде.

Фото: Piter.tv