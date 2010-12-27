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Депутат Малой Охты лишился места из-за непредоставленных сведений о доходах
Сегодня, 13:54
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lesjasap

Депутат Малой Охты лишился места из-за непредоставленных сведений о доходах

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Игнорирование законодательства позволило муниципалам досрочно прекратит полномочия депутата.

Пресс-служба Прокуратуры Петербурга рассказала, что депутат Красногвардейского района города досрочно лишился полномочий в МО Малая Охта. Причиной отказа парламентарию в депутатском мандате стало то, что он не предоставил в надзорные учреждения сведения о доходах, расходах и имуществе за 2017 год. Данные о заработной плате жены специалисты также не увидели.

Отметим, что таким образом политик нарушил требования антикоррупционного законодательства. В Муниципальном совете обсудили положения и решили досрочно прекратить полномочия провинившегося.

Напомним, что в 2019 году петербуржцы стали экономить на еде.

Фото: Piter.tv 

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Теги: депутат, лишение мандата, мо малая охта, прокуратура
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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