В 2019 году петербуржцы стали экономить на еде

Покупки продовольствия снизились на 10 процентов по сравнению с 2018-ым годом.

Ритейлеры Санкт-Петербурга заработали за 2018 год 111 миллиардов рублей. Согласно данным Петростата, данный показатель на 0,7 процента меньше, чем за аналогичный период в 2017 году. Статистика опубликована на сайте компании днем 19 февраля.

Эксперты заметили, что в Северной столице произошел спад торговли. хотя в декабре был зафиксирован рост из-за праздников. Уменьшение покупок продовольственных товаров было и в октябре, и в ноябре прошлого года.

За первый месяц 2019-го местные жители потратили 37,5 миллиардов рублей на продукты питания. Это на 8,5 процентов меньше, чем в 2018 году. Незначительно замедляется рост непродовольствия. Прирост составил 6,3 процента или 73, 5 миллиардов рублей, которые петербуржцы потратили на одежду,

Напомним, что "Викинг" в Петербурге: "Теплосеть" провела учения на условном прорыве трубы.

Фото: Piter.tv