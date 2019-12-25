Существенных осадков в Петербурге в среду не ожидается

Также существенно не изменится атмосферное давление.

В среду, 30 сентября, специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" рассказали, что существенных осадков в Петербурге не ожидается.

Погода будет облачной, но с прояснениями. Кроме того синоптики прогнозируют порывы восточного ветра от слабого до умеренного. Столбик термометра днем покажет до +17 градусов, а ночью до +10. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее мы писали, что отопление в домах петербуржцев включат после 10 октября.

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