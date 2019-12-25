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Суровикин рассказал, что российские беспилотники уничтожили более 600 объектов ВСУ
Сегодня, 21:28
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Суровикин рассказал, что российские беспилотники уничтожили более 600 объектов ВСУ

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По словам Суровикина, беспилотники выполнили более 8 тыс. вылетов.

Во вторник, 18 октября, командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции, главком ВКС России Сергей Суровикин рассказал о работе российских ударных беспилотников в ходе спецоперации. Об этом пишут "РИА Новости".

По словам Суровикина, беспилотники выполнили более 8 тыс. вылетов. Ударными беспилотниками уничтожено более 600 объектов украинских военных.

Ранее Командующий Суровикин заявил о напряженной обстановке в зоне военной операции. Он добавил, что украинская сторона не оставляет попыток атаковать позиции российских войск на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях.

Фото: pxhere
 

Теги: беспилотники, суровикин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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