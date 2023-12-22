Суровый петербуржец разбил нос подростку, который взрывал петарды

После избиения мальчик оказался в больнице.

В Санкт-Петербурге мужчина ударил 15-летнего школьника, который взрывал петарды, в результате чего у подростка был диагностирован закрытый перелом носа со смещением.

По предварительным данным, все произошло днем 30 января в парке возле торгового центра "Июнь" в Красногвардейском районе. Школьник, взрывая петарды, привлек внимание неизвестного мужчины, который, по словам очевидцев, сделал подростку замечание, а затем ударил его по лицу. В результате этого нападения, у школьника был диагностирован закрытый перелом носа со смещением, и он был госпитализирован в хирургическое отделение.

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Фото: Kandinsky 3.0

