Депутат Картаполов объяснил атаки БПЛА на Петербург и оценил работу ПВО

Депутат Госдумы РФ Андрей Картаполов считает, что участившиеся попытки атаковать Петербург беспилотниками носят демонстративный характер

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал серию инцидентов с предположительно атаками украинских беспилотников на Санкт-Петербург. Депутат заявил, что не видит в них особого практического смысла для вражеской стороны. Он считает подобную активность демонстративными шагами, связанными с символическим статусом Северной столицы.

Как пояснил народный избранник в интервью "Парламентской газете", Санкт-Петербург является крайне значимым для России городом, поэтому операторы дронов возможно пытаются наводиться на какие-то промышленные или военные объекты. Но местные системы ПВО работают на высоком уровне, поэтому в целом налёты оказывают только устрашающее воздействие. При этом парламентарий заявил, что полностью накрыть Северную столицу "железным щитом" технически невозможно.

Одна из причин, почему нельзя накрыть Петербург непроницаемым щитом ПВО, как раз и заключается в том, что для этого придется оттягивать силы, например, из Царского Села, из Выборга, из других исторических городов и поселений. А от нашего недруга можно ждать всего чего угодно, в том числе и такой тактики Андрей Картаполов, депутат Госдумы РФ

Спикер также не исключил, что в будущем Украина может нацелиться уже не промышленный комплекс, а, например, объекты культурного и архитектурного наследия.

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Фото: Kandinsky 3.0