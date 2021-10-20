Животные уснули первыми среди обитателей зоопарка.

Сурки впали в зимнюю спячку в Московском зоопарке раньше срока. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Животные погрузились в зимний сон первыми среди обитателей зоопарка. Отмечается, что сурки практически перестали вылезать из своей норы еще в конце сентября. В середине последнего летнего месяца зверьки выгребали лишний песок и старую солому из сурчины, а также ремонтировали подземные коридоры и утепляли спальную камеру.

Наши сурки - Арчи, Сара и Нагайна - традиционно погрузились в спячку первыми среди обитателей зоопарка. Из своей уютной сурчины они практически перестали выходить еще в конце сентября. И теперь не выглядывают даже в теплые солнечные дни. Видимо, чувствуют, что зима в этом году может быть достаточно суровой. из сообщения пресс-службы Московского зоопарка

Специалисты учреждения все лето следили за рационом сурков, чтобы те смогли благополучно пережить зиму. Так, животных кормили жирными семенами, травой и орехами.

Срок пробуждения сурков зависит от таяния снега и температуры. Если белый покров сойдет к середине марта, то животные проснутся. В случае долгих холодов зверьки могут проспать до мая.

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