Супружеская ссора на Думской закончилась ножевым ранением

Вечером 13 октября бойцы Росгвардии задержали в центре Петербурга мужчину, поранившего ножом собственную жену. Как рассказали в пресс-службе УВО, супруги поссорились в одной из квартир дома на Думской улице.
В ходе ссоры, причины которой устанавливают правоохранители, мужчина начал вести себя агрессивно, затем схватился за нож и ударил им жену. Подмогу вызвали встревоженные шумом и женским криком соседи, на адрес сразу же прибыли сотрудники вневедомственной охраны, агрессора задержали на лестничной площадке у квартиры.
Мужчину доставили в полицейский отдел, женщину госпитализировали.
Ранее мы писали, что в Петербурге задержали мужчину, выбросившего из окна собственную мать.
Фото: pixabay
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