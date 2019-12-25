Супружеская ссора на Думской закончилась ножевым ранением

Женщину госпитализировали.

Вечером 13 октября бойцы Росгвардии задержали в центре Петербурга мужчину, поранившего ножом собственную жену. Как рассказали в пресс-службе УВО, супруги поссорились в одной из квартир дома на Думской улице.

В ходе ссоры, причины которой устанавливают правоохранители, мужчина начал вести себя агрессивно, затем схватился за нож и ударил им жену. Подмогу вызвали встревоженные шумом и женским криком соседи, на адрес сразу же прибыли сотрудники вневедомственной охраны, агрессора задержали на лестничной площадке у квартиры.

Мужчину доставили в полицейский отдел, женщину госпитализировали.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали мужчину, выбросившего из окна собственную мать.

Фото: pixabay