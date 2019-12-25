Федеральный онлайн-суперсервис испытают в Ленобласти

Новые стандарты предоставления госуслуг опробуют на жителях Ленинградской области.

На сайте Правительства Ленинградской области появилось сообщение о новом федеральном суперсервисе "Рождение ребенка", пилотный запуск которого планируется провести в 47-ом регионе в 2021 году. Задачей сервиса является предоставление комплекса услуг в дистанционном формате, что позволит родителям избежать или свести к минимуму личные обращения в органы власти или специальные учреждения. Сервис будет сопровождать родителей от постановки на учет в женской консультации до поступления в детсад, при этом базовый набор документов будет сформирован автоматически.

По словам заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, суть суперсервиса - в комплексном получении услуг при необходимости в один клик. Любителям личного посещения государственных инстанций чиновник напомнил, что бумажные документы, впрочем, никто не отменяет, и возможность собирать их по старинке никуда не денется.

Планируется и разработка социальных электронных паспортов для всех категорий граждан, что позволит получать необходимые услуги и документы достаточно быстро и гарантированно.

Последовательная политика развития электронных госуслуг, в частности, проводится администрацией Выборгского района.

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