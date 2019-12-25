Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса

К препаратам, эффективным против новой коронавирусной инфекции, можно отнести симепревир, паритапревир, гразопревир и велпатасвир.

Суперкомпьютер определил лекарство против коронавируса. Исследование, проведённое немецкими учёными, было опубликовано на сайте Университета Майнца.

Эффективность противовирусных лекарств от COVID-19 была проанализирована суперкомпьютером MOGON II, который произвёл 30 миллиардов одиночных вычислений. В них он перебрал 42 тысячи различных медицинских препаратов.

Сообщается, что этот метод компьютерного моделирования называется молекулярной стыковкой. Учёные используют его уже много лет.

К препаратам, эффективным против новой коронавирусной инфекции, можно отнести симепревир, паритапревир, гразопревир и велпатасвир.

Ранее в Минздраве рассказали о результатах испытаний вакцины от коронавируса.