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Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса
Сегодня, 21:03
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matveyvn

Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса

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К препаратам, эффективным против новой коронавирусной инфекции, можно отнести симепревир, паритапревир, гразопревир и велпатасвир.

Суперкомпьютер определил лекарство против коронавируса. Исследование, проведённое немецкими учёными, было опубликовано на сайте Университета Майнца.

Эффективность противовирусных лекарств от COVID-19 была проанализирована суперкомпьютером MOGON II, который произвёл 30 миллиардов одиночных вычислений. В них он перебрал 42 тысячи различных медицинских препаратов.

Сообщается, что этот метод компьютерного моделирования называется молекулярной стыковкой. Учёные используют его уже много лет.

К препаратам, эффективным против новой коронавирусной инфекции, можно отнести симепревир, паритапревир, гразопревир и велпатасвир.

Ранее в Минздраве рассказали о результатах испытаний вакцины от коронавируса.

Теги: вакцина от коронавируса, коронавирус, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Лопатина Таня
Сегодня 21:18

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