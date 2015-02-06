В Ботаническом саду устроили фестиваль Summer Music Park

В программе — выступления в разных стилях: рок, джаз и классическая музыка. Гости фестиваля услышат петербургских исполнителей: ATempo Orchestra, Chigadaev Big Band, Triunfal Orquestra, GANENKO & BAND, Ganenko Band.

Я хотел бы, чтобы фестиваль длился все лето, как фестиваль в Германии. Чтобы он игрался на разных площадках, но это довольно непросто, в том числе из-за погоды. Мы раньше всегда проводили фестиваль в августе, стояла предноябрьская погода. Было трудно, конечно, убедить людей, что здесь будет хорошо и тепло. В этом году обратный случай — стоит африканская жара. С нашим климатом не очень легко.

Но наша публика — лучшее, что есть у нас. Это люди, которые уже давно не спрашивают: "А что будет, если пойдет дождь?". Нет человека в Петербурге, который выходит на улицу без зонта, все знают, в каком климате мы живем — это раз. Но и, конечно, наша публика любит эту полянку, нашу музыку. И мы очень рассчитываем, что это будет расти и радовать всех.

Антон Геккель, организатор фестиваля.