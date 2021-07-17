Сериал "Союз Спасения. Время гнева" снимают в Петербурге

Местом действия стали павильоны киностудии "Ленфильм". Корреспондент Piter.tv подглядел за процессом.

Полнометражный фильм о восстании декабристов "Союз Спасения" получит развитие в виде сериала. Проект получил название "Союз Спасения. Время гнева", а его съемки продолжаются в эти дни в Петербурге. В сериале будут кадры и с других важных локаций Северной столицы: дом Державина, Горсуд, Елагин и Мраморный дворец, Царское село.

За новыми кадрами команда ездила в киноэкспедицию по России – были остановки в Твери, Пскове, Ростове-на-Дону. Проект из восьми серий дополняет фильм в сюжетных линиях, представляет новых персонажей.

В кино явно не хватало линии, что такое декабристы. Из-за чего они решились на такие кардинальные шаги. По сути, на полное уничтожение династии решились только большевики через век практически. Но они хотели в целом монархию уничтожить. Почему так? Сериал должен дать ответы на эти вопросы. Материала было снято много, и уместить это все в 2 и даже в 3 часа невозможно. Поэтому решились на более подробную историю Александр Домогаров, актёр

В павильоне проходили съемки наводнения 1824 года, что требует особого внимания команды при съемке. В жарком павильоне вместе с людьми снимаются и лошади. Съемка ведется на фоне синих экранов: для полного погружения в атмосферу времени, в котором жили герои, позже добавят компьютерную графику. Перед стартом съемок актеры читали исторические документы, чтобы глубже понять своих персонажей.

Я знаю, что он [император Николай I – прим.ред.] очень любил жену, детей своих. Для него семейные узы были очень важны. Это мне помогло в том смысле, что, когда он махнул рукой и пушки стали стрелять и погибло много людей, за его спиной находились жена и дети. Я думаю, этот самый взмах рукой он сделал не потому что он защищал родину, а потому что банально защищал детей и жену Иван Колесников, актёр

Материал подготовили Екатерина Скребцова, Анастасия Сиротина / Piter.tv