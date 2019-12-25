В Ботаническом саду пройдет недельный музыкальный фестиваль

В дни проведения фестиваля состоится 7 концертов разных жанров.

В Ботаническом саду Петра Великого пройдет VI Музыкальный фестиваль SUMMER MUSIC PARK в период с 11 по 17 июля. Об этом сообщила пресс-служба сада.

Фестиваль состоится в рамках проекта "Белые ночи". Музыканты исполнят джаз, инструментальные аранжировки рок-хитов и голливудских саундтреков, популярную классику. Программа состоит из семи разных по жанру концертов. Среди участников — пианистка Полина Осетинская, пианист Борис Березовский, джазист Станислав Чигадаев и его Big Band, Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр под руководством Антона Гаккеля.

Посетить парк можно будет по билету на концерт. В 2021 году на фестивале побывали более 3 тысяч человек. Смотрите в сюжете Piter.tv, как это было.

Фото: Piter.tv