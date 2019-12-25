Размер ипотеки уже превысил докризисные уровни после спада весной.

Сумма ипотеки в России приблизилась к психологической отметке. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на информацию "Национального бюро кредитных историй".

Отмечается, что в феврале 2021 года средняя сумма выданных ипотечных кредитов в РФ составила 2,92 миллиона рублей — это рекордный показатель. Он очень близко приблизился к психологической отметке в три миллиона рублей.

Средний размер ипотечного кредита растет уже около года. эксперт "Национального бюро кредитных историй"

Размер ипотеки уже превысил докризисные уровни после спада весной. Этому способствует снижение ипотечных, которые оказались возможны благодаря государственной поддержке строительной отрасли.

Ранее эксперт прокомментировал предложение Минфина расширить возможности "Семейной ипотеки".

Фото: pixabay.com