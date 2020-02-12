В прошлом году россияне задолжали 152 млн рублей.

Сумма долгов россиян по алиментам обновила исторический рекорд. В 2019 году жители задолжали по данной статье 152 млн рублей. Такие показатели предоставили в Федеральной службе судебных приставов. Об этом сообщили "Известия".

Количество должников за год уменьшилось. Однако общая сумма задолженности увеличилась на 13%. В среднем сумма долга составляет до 189 тысяч рублей. Сейчас на рассмотрении приставов находятся 806 тысяч дел о принудительном взыскании. Уклонистам могут назначить исправительные работы или 15 суток административного ареста. За второй пропуск оплаты нарушителю грозит до года исправительных работ, три месяца ареста или год лишения свободы.

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