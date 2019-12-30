Петербуржец погасил штраф, чтобы не срывать квартирную сделку

Штраф мужчина получил за нетрезвое вождение.

Судебные приставы Приморского района взыскали с 36-летнего петербуржца штраф за пьяное вождение, сообщила пресс-служба УФССП России по городу. Мужчина закрыл долги, когда понял, что не сможет продать свою квартиру.

В качестве наказания за управление машиной в нетрезвом виде мировой судья назначил петербуржцу штраф в 30 тысяч рублей и лишил автомобильных прав на полтора года. Сразу исполнить решение суда мужчина не захотел, поэтому должнику ограничили выезд за пределы страны и применили штрафную денежную санкцию. Также квартира мужчины попала под запрет регистрационных действий, из-за чего петербуржец не смог ее продать по имеющимся планам. Чтобы не сорвать выгодную продажу, мужчина выплатил штраф в полном объеме.

Ранее мы рассказывали, что петербуржец исчез после корпоратива в клубе.

Фото: Piter.TV