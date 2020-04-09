Сухие пайки в Ленобласти будут выдаваться всем финансово пострадавшим семьям

Губернатор региона заверил, что дети получат продукты на равных условиях.

В четверг, 9 апреля, Александр Дрозденко и председатель комитета Ленобласти по образованию Сергей Тарасов посетили Лужский район с рабочим визитом. В частности, руководители проверили готовность школ к выдаче суохпайков. Информация об этом появилась на официальном telegram-канале областного правительства.

Во время осмотра городской школы №4 губернатор сообщил, что продукты получат не только дети малоимущих граждан, но и всех пострадавших от эпидемии – например, владельцев малого бизнеса:

Нам очень важно, чтобы все, кто сегодня живет непросто, смогли пойти и получить. Не только многодетные, малообеспеченные, семьи социального риска, а любая семья. – подчеркнул губернатор

Кроме того, правительство Ленобласти совместно с комитетом по образованию утвердили одинаковые наборы сухпайков во всех регионах. Наборы одобрены Роспотребнадзором, но родители имеют право вносить в него изменения.

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Видео: telegram / lenobladminka