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Дистанционное обучение в Ленобласти продлится до конца учебного года
Сегодня, 12:47
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lizapoluda

Дистанционное обучение в Ленобласти продлится до конца учебного года

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Введение досрочных каникул не планируется.

В Ленинградской области не рассматривается вариант досрочного окончания дистанционного обучения. Школьники будут осваивать предметы удаленно до конца учебного года. Информация об этом появилась на официальном telegram-канале регионального правительства в четверг, 9 апреля.

Глава комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов сообщил, что восстановление очной формы обучения в ближайшее время также не планируется. Сотрудники школ продолжат работать удаленно, а дети – отсылать задания в онлайн-режиме. Это же правило касается учреждений дополнительного образования. 

Ранее мы рассказали о том, что более 35 тысяч школьников Ленобласти будут обеспечены сухпайком.

Фото: Pixabay 

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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