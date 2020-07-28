Судью Хахалеву уволили из Краснодарского краевого суда

С просьбой лишить Хахляеву полномочий обратился президиум совета судей Российской Федерации.

Скандально известную судью Елену Хахалеву уволили из Краснодарского краевого суда. Накануне её лишили судейского статуса. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Отмечается, что с просьбой лишить Хахалеву полномочий обратился президиум совета судей Российской Федерации.

ВККС отметила, что у Хахалевой было 128 дней прогулов — некоторые из них оказались вылетами в Москву и Абхазию в командировки без официальных разрешений. На заседание коллегии сама "золотая судья" Хахалева не явилась. Её представитель заявил, что отъезды судьи устно согласовывались с председателем суда или его замом. Он добавил, что поездки в столицу были необходимы для обсуждения судебной практики.

Коллегия приняла решение привлечь Хахалеву к дисциплинарной ответственности. Она досрочно прекратила полномочия. Также её лишили первого квалификационного класса судьи.

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