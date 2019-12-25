Судьям могут разрешить запрашивать сведения о гражданах в электронной форме

Правки нового КОАПа коснутся нарушителей парковки.

Госдума спустя пять лет намерена допустить чиновников к информации о парковочных нарушителях. Во втором чтении принят законопроект, меняющий несколько статей в административном кодексе. Полиция будет предоставлять личные данные автомобилистов, чтобы им можно было оштрафовать. Ожидается, что в третьем чтении инициатива будет также одобрена.

Напомним, что в Петербурге с 2015 года запущена пилотная зона. За это время штраф не получил ни один нарушитель. Спустя год в КРТИ заявили, что согласно КоАПу, правоохранительные органы не могут раскрывать персональные данные автовладельцев для назначения им наказания. При этом оставалось только продолжать фиксировать нарушения.

Известно, что новое разрешение позволит осуществлять межведомственное взаимодействие электронным путем.Стороны будут утверждать документы электронной подписью. Запрашивать информацию смогут уполномоченные лица. Правки подразумевают, что ЦУП будет искать неплательщиков при помощи камер видеофиксации. После его нахождения, представители создадут проект постановления о нарушении. Документ направится в КРТИ вместе с фотографиями машины. Далее бумага уйдет в ГИБДД. Полиция передает необходимые данные, которые КРТИ вписывает в проект постановления. После этого документ становится полноценным постановлением.

С момента фиксации нарушения до вынесения постановления может пройти около двух месяцев.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржец пожаловался полиции на угрозу пистолетом из-за неправильной парковки.

Фото: Piter.tv

