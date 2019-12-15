Петербуржец пожаловался полиции на угрозу пистолетом из-за неправильной парковки

Полиция ведет расследование.

Петербуржец обратился в полицию из-за угроз. Местный житель пояснил, что на него наставили пистолет из-за неправильной парковки. Причем виновным в нарушении ПДД оказался не сам пострадавший, а злоумышленник. Он отказал перепарковывать свое транспортное средство и пытался отогнать активиста оружием. "Фонтанка.ру" сообщила, что этим гражданином мог оказаться водитель актрисы из сериала "Улицы разбитых фонарей".

Неприятный инцидент произошел днем 12 февраля около арки жилого дома на Галерной улице. Шофер остановил черный "Мерседес" у надписи "Машины у ворот не ставить". Местный житель попросил нарушителя соблюдать правила приличия. В ответ водитель достал пистолет и передернул затвор. Оружие он приблизил к виску жертвы.

Позже полиции удалось установить, что иномарка принадлежит актрисе Наталье Пурвин. По сведениям "Фонтанки.ру", за рулем в тот момент находится Иван Янушанец. Однако сама петербурженка заявила, что автомобилем никто из мужчин не управляет, так как она сама водит машину. Она добавила, что знакома с Янушанцем. Он был ее водителем ранее. Журналисты заявили, что Янушанец подтвердил, что за рулем "Мерседеса" находился именно он. Ведется расследование.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге снова увидели Mercedes как у Боярского, припаркованный на тротуаре.

Фото: Piter.tv

