В Петербурге снова увидели Mercedes как у Боярского, припаркованный на тротуаре

Иномарку припарковали на пешеходной зоне по набережной реки Мойки.

Петербуржцы в очередной разу увидели "Мерседес" как у Михаила Боярского, припаркованного не по ПДД. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях. Машина артиста замечена на тротуаре по набережной реки Мойки. Ранее подобный инцидент уже происходил. Михаил уверял общественность, что готов выплачивать штрафы, а также, что он не нарушает правила без необходимости.

По словам очевидцев, в этот раз они заметили нарушение около половины десятого вечера 11 февраля. "Мерседес" оказался припаркован недалеко от квартиры Боярского - около второго Зимнего моста.

Напомним, что ранее "Мерседес" с такими же номерами уже нарушал ПДД. Его владелец также парковал на пешеходной зоне. В последний раз в ГИБДД возбудили два административных дела.

Ранее Piter.tv писал о том, что Михаила Боярского оштрафовали на 8 тыс. рублей за парковку на "встречке".

Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб

