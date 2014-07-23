Компания из Петербурга наладит выпуск судовых рыбофабрик за 1 млрд рублей

770 млн из заявленных средств пойдут от субсидий Минпромторга и других ведомств.

Компания "Морские комплексные системы" из Петербурга планирует наладить выпуск судовых рыболовных фабрик в Петербурге и Мурманске к 2025 году. В проект вложат более 1 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщило издание "Ведомости. Санкт-Петербург".

Отметим, что 770 млн из заявленных средств пойдут от субсидий Минпромторга и других ведомств. Рыбозаводы, или рыбофабрики, являются новинкой для РФ. Они помогают производить готовую продукцию прямо на борту рыболовецких траулеров. Проект разместят в Особой экономической зоне "Санкт-Петербург" на площадке "Новоорловская", где уже арендовано почти 1 га земли и стартовало строительство. Ожидается, что в Северной столице фабрики появятся в 2024 году, а испытательный центр в Мурманске начнёт функционировать уже в конце 2023-его.

До последнего время "Морские комплексные системы" занимались производством мебели и созданием интерьеров для судов.

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