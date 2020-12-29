Судно "Всеволод Бобров" вышло на заводские ходовые испытания

Испытания должны продлиться около месяца.

Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров", построенное Северной верфью, вышло на заводские ходовые испытания. Об этом рассказали в пресс-службе верфи 20 марта. Объявлено, что все швартовные удостоверения судна закрыты.

Заводские ходовые испытания в Балтийском море продлятся около месяца. Выяснилось, что у корабля увеличен функционал палубы, усовершенствованы системы связи и навигации.

Судно "Всеволод Бобров" предназначено для для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Это второй корабль проекта 23120, построенный на Северной верфи, который вышел после судна "Эльбрус".

Всеволод Бобров – хоккеист и футболист, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР. Он был капитаном национальной сборной в двух видах спорта.

На судостроительном заводе "Северная верфь" прошла церемония закладки морского траулера-процессора "Капитан Коротич". Он предназначен для лова и переработки рыбы в Дальневосточном бассейне.

Фото: пресс-служба СЗ "Северная верфь"