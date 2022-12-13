Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Судимого за убийство мужчину арестовали после нападения на пожилого прохожего в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на улице 1-й Останкинской. 47-летний злоумышленник спровоцировал конфликт с 58-летним мужчиной, затем сбил того с ног и жестко избил. Затем он взял лезвие ножа и начал им наносить многочисленные удары в область головы пострадавшего. Мужчина находится в больнице.

Полицейские задержали обвиняемого. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ