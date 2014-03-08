Суды снизили требования банков в Петербурге

Взыскано меньше четверти долгов.

В судах Санкт-Петербурга за первые шесть месяцев 2025 года рассматривались иски банков к жителям города на общую сумму 15,4 млрд руб. Суды удовлетворили требования лишь частично — взыскано 2,5 млрд руб. по 5,86 тыс. заявлений из 9,4 тыс. поступивших.

Микрокредитные организации за тот же период подали 353 иска на сумму 187,7 млн руб. Из них суд признал обоснованными 106, присудив к взысканию 11,7 млн руб.

По словам руководителя пресс-службы судов Петербурга Дарьи Лебедевой, частыми причинами отказов становятся истечение сроков давности и утрата документов в ходе реорганизации банков. В случаях с микрофинансовыми организациями суды нередко выявляют несоответствие подписей или факты выдачи займов по украденным документам.

Также отмечается, что при рассмотрении кредитных споров суды почти всегда снижают заявленные банками проценты до "разумного уровня".

