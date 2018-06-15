Совет судей разрабатывает нормативный акт, которым должна будет руководствоваться пресса.

Судьи хотят наказывать СМИ за давление на них и "тенденциозные публикации". Сейчас обсуждается проект концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 гг. Об этом сообщили "Ведомости".

Среди предлагаемых мер - разработка нормативного акта о специальных правилах освещения в СМИ. Совет судей хочет создать эффективный механизм защиты от дискредитации судебной власти. Они создадут акт о порядке и способах реагирования на заведомо недостоверную информацию. За давление на инстанции и судей журналисты и издания будут нести ответственность. Также они ответят за размещение материалов на коммерческой основе, которые лоббируют интересы отдельных лиц.

Эксперты утверждают, что на самом деле проблема кроется не в материалах прессы, а несправедливых решениях.

Ранее Piter.tv писал о том, что россиянам разрешили ходить в бассейн без справок.