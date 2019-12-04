Россиянам разрешили ходить в бассейн без справок

В Роспотребнадзоре выступили за то, что людей нельзя обязывать предоставлять справку, так как при этом нарушаются права потребителей.

Россиянам разрешили ходить в бассейн без справки. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве выступили за то, что людей нельзя обязывать предоставлять справку, так как при этом нарушаются права потребителей. Эти условия вынуждают человека взять на себя дополнительные обязанности. Исключения могут сделать для городов и районов, где наблюдаются нарушения в эпидемиологической ситуации.

Руководители бассейнов были против этого решения, даже обратились в суд. Однако, все суды встали на сторону Роспотребнадзора.

На Васильевском острове собираются реставрировать бывший бассейн моряков-подводников.