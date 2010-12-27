На Васильевском острове собираются реставрировать бывший бассейн моряков-подводников

Для реставрационных работ выбирают подрядчика.

В церкви Божией Матери Милующей на Васильевском острове планируют провести реставрацию. В 2012 году здание вновь вернулось РПЦ, а в советское время там находился бассейн учебного отряда подводного плавания при Галерной гавани.

На данный момент для объекта выбирают подрядчика. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Организации предстоит демонтировать интерьеры и живопись, благоустроить территорию. Определиться с тем, кто выполнит работы, планируют к 31 октября.

Начальную стоимость контракта оценили в 323 млн рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на проект благоустройства Приморского парка Победы выделят 50,3 млн рублей.

Фото: vk.com/hrammil