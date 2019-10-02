На проект благоустройства Приморского парка Победы выделят 50,3 млн рублей

В Смольном уже подготовили бюджетную заявку, которую рассмотрят во время чтения бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

Власти города вместе с администрацией Петроградского района планируют модернизировать Приморский парк Победы. В течение нескольких лет там появится зона тихого отдыха с библиотекой и парклетами. У воды будет создана зона отдыха с деревянными шезлонгами и возможностью порыбачить. Тут же появится пространство для йогов. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

В Смольном уже подготовили бюджетную заявку, которую рассмотрят во время чтения бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

Стоимость проектно-изыскательных работ составляет около 50,3 миллиона рублей на три года. аппарат вице-губернатора Петербурга Евгения Елина

В 2020 году планируется выделить 13,6 миллиона рублей, в 2021 год – 10 миллионов и в 2022 году – 26,7 миллиона рублей.

Ранее петербуржцы возмутились тем, что активисты высадили клены на площади Восстания за свой счет.

Фото: Петербургский Дневник